«Сампдория» возобновит тренировки на клубной базе с завтрашнего дня, сообщает Calciomercato.

По информации источника, сегодня, 6 мая клуб протестирует всех футболистов и персона на коронавирус, а с 7 мая начнет тренировки. Сообщается, что изначально игрокам можно будет выполнять только беговые упражнения. Всем игрокам необходимо будет постоянно использовать защитные маски, которые можно будет снять лишь при выходе на поле.