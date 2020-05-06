«Сампдория» возобновит тренировки на клубной базе с завтрашнего дня
14:19
«Сампдория» возобновит тренировки на клубной базе с завтрашнего дня, сообщает Calciomercato.
По информации источника, сегодня, 6 мая клуб протестирует всех футболистов и персона на коронавирус, а с 7 мая начнет тренировки. Сообщается, что изначально игрокам можно будет выполнять только беговые упражнения. Всем игрокам необходимо будет постоянно использовать защитные маски, которые можно будет снять лишь при выходе на поле.
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