"Сампдория" - "Удинезе": видеотрансляция матча - в 20.00

В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 26 января, "Сампдория" принимает "Удинезе".

"Сампдория" с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. У "Удинезе" 18 очков и 15-я позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.83, ничья - 3.54, победа гостей - 4.54.

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Следить за матчем "Сампдория" – "Удинезе" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).

"Сампдория" – "Удинезе": чемпионат Италии по футболу, серия А, 21-й тур, 26 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 20.00 (мск)

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей