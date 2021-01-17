«Сампдория» одержала волевую победу над «Удинезе»

«Сампдория» в матче 18-го тура чемпионата Италии обыграла «Удинезе» со счетом 2:1.

На гол Родриго де Пауля хозяева ответили точными ударами Антонио Кандревы с пенальти и Эрнесто Торрегроссы.

После этого матча «Сампдория» с 23 очками занимает 10-е место в чемпионате Италии, «Удинезе» с 16 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Сампдория» — «Удинезе» — 2:1 (0:0)

Голы: де Пауль, 55 (0:1). Кандрева, 67 — с пенальти (1:1). Торрегросса, 81 (2:1).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Рамирес, 73), Кандрева, Экдаль (Аскильдсен, 85), Верре (Торсби, 62), Квальярелла (Бальде, 62), Дамсгор (Торрегросса, 62).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Ауэян, 88), Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 84), Бонифаци, Бекао, Перейра, де Пауль, Мандрагора (Арслан, 77), Уоллас (Несторовски, 84), Лазанья.

Предупреждения: Зегелар, 62. Аскильдсен, 86.

Судья: Сакки (Италия).

16 января. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».