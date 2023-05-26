Автогол помог «Сампдории» спасти ничью в матче с «Сассуоло»

«Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Сассуоло» в 37-м туре чемпионата Италии — 2:2.

«Сассуоло» вел в счете до 78-й минуты, когда мяч в собственные ворота отправил хорватский защитник Мартин Эрлич. Еще один гол «Сампдории» забил Маттео Габбьядини. За «Сассуоло» отличились Доменико Берарди и Матеус Энрике.