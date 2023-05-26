Автогол помог «Сампдории» спасти ничью в матче с «Сассуоло»
«Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Сассуоло» в 37-м туре чемпионата Италии — 2:2.
«Сассуоло» вел в счете до 78-й минуты, когда мяч в собственные ворота отправил хорватский защитник Мартин Эрлич. Еще один гол «Сампдории» забил Маттео Габбьядини. За «Сассуоло» отличились Доменико Берарди и Матеус Энрике.
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|
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|3
|12
|67-40
|66
|
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|8
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|
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|
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|45-44
|46
|
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|37
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|9
|16
|46-58
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|
14
|Эмполи
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|10
|12
|14
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|42
|
15
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|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
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|Верона
|36
|7
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|29-55
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19
|Кремонезе
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|4
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|
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|Сампдория
|37
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38 тур
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|2 : 2
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|- : -
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|19:00
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Лацио – Кремонезе
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|28.05
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Ювентус – Милан
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Виктор Осимхен
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Лаутаро Мартинес
Интер
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Булай Диа
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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Петр Зелиньски
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|И
|К
|Ж
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Руан Трессолди
Сассуоло
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|1
|9
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|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
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