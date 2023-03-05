«Сампдория» и «Салернитана» сыграли вничью

«Сампдория» и «Салернитана» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Италии — 0:0. Встреча прошла в Генуе.

«Сампдория» занимает 20-е место в турнирной таблице серии А, набрав 12 очков. «Салернитана» располагается на 16-й строчке — 25 очков.

В следующем туре «Сампдория» сыграет против «Ювентуса» 12 марта, а «Салернитана» встретится с «Миланом» на день позже.