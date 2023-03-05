«Сампдория» и «Салернитана» сыграли вничью
«Сампдория» и «Салернитана» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Италии — 0:0. Встреча прошла в Генуе.
«Сампдория» занимает 20-е место в турнирной таблице серии А, набрав 12 очков. «Салернитана» располагается на 16-й строчке — 25 очков.
В следующем туре «Сампдория» сыграет против «Ювентуса» 12 марта, а «Салернитана» встретится с «Миланом» на день позже.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|
2
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|
3
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
4
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
5
|Рома
|24
|13
|5
|6
|31-21
|44
|
6
|Аталанта
|25
|12
|6
|7
|42-28
|42
|
7
|Ювентус
|24
|15
|5
|4
|40-19
|35
|
8
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
9
|Удинезе
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|
10
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|
11
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|
13
|Эмполи
|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|25
|4
|9
|12
|21-41
|21
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|22:45
|
Наполи – Лацио
|0 : 1
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|2 : 1
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|0 : 0
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|0 : 0
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|0 : 0
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|- : -
|6.03
|20:30
|
Сассуоло – Кремонезе
|- : -
|6.03
|22:45
|
Торино – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|14
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|23
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|16
|1
|0
Новости