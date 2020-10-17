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«Сампдория» разгромила «Лацио», 37-летний Квальярелла забил в третьем матче подряд

21:06

«Сампдория» разгромила «Лацио» в 4-м туре серии A. Счет открыл Фабио Квальярелла. 37-летний форвард забивает в третьей игре подряд.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

«Сампдория» — «Лацио» — 3:0 (2:0)

Голы: Квальярелла, 32 (1:0). Ауджелло, 41 (2:0). Дамсгор, 74 (3:0).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Кандрева (Лерис, 79), Экдаль (Адриэн Силва, 58), Рамирес (Верре, 57), Янкто (Дамсгор, 68), Торсби, Квальярелла (Бальде, 79).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Худт (Вавро, 59), Лукас (Катальди, 76), Пароло (Фарес, 46), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон (Марушич, 46), Кайседо (Муричи, 59), Корреа.

Предупреждения: Пароло, 12. Рамирес, 43. Кайседо, 44. Торсби, 64.

Судья: Орсато.

17 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

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