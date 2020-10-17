«Сампдория» разгромила «Лацио», 37-летний Квальярелла забил в третьем матче подряд
«Сампдория» разгромила «Лацио» в 4-м туре серии A. Счет открыл Фабио Квальярелла. 37-летний форвард забивает в третьей игре подряд.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
«Сампдория» — «Лацио» — 3:0 (2:0)
Голы: Квальярелла, 32 (1:0). Ауджелло, 41 (2:0). Дамсгор, 74 (3:0).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Кандрева (Лерис, 79), Экдаль (Адриэн Силва, 58), Рамирес (Верре, 57), Янкто (Дамсгор, 68), Торсби, Квальярелла (Бальде, 79).
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Худт (Вавро, 59), Лукас (Катальди, 76), Пароло (Фарес, 46), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон (Марушич, 46), Кайседо (Муричи, 59), Корреа.
Предупреждения: Пароло, 12. Рамирес, 43. Кайседо, 44. Торсби, 64.
Судья: Орсато.
17 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/