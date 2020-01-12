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«Сампдория» разгромила «Брешиа», 36-летний Квальярелла оформил дубль

18:58
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«Сампдория» дома одержала победу над «Брешиа» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Генуе.

В составе хозяев дважды отличился 36-летний форвард Фабио Квальярелла, по разу — хавбек Кароль Линетти, Якуб Янкто и нападающий Джанлука Капрари.

У «Брешиа» единственный гол забил защитник Джон Чансельор.

«Сампдория» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. «Брешиа» — 14 баллов и 19-я строчка.

Сампдория — Брешиа

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