«Сампдория» разгромила «Брешиа», 36-летний Квальярелла оформил дубль
18:58
«Сампдория» дома одержала победу над «Брешиа» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Генуе.
В составе хозяев дважды отличился 36-летний форвард Фабио Квальярелла, по разу — хавбек Кароль Линетти, Якуб Янкто и нападающий Джанлука Капрари.
У «Брешиа» единственный гол забил защитник Джон Чансельор.
«Сампдория» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. «Брешиа» — 14 баллов и 19-я строчка.
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