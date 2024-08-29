«Сампдория» расторгла контракт с Андреа Пирло спустя три тура после начала сезона

«Сампдория» объявила об увольнении Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

Решение было принято после неудачного начала сезона. «Сампдория» после трех туров Серии В набрала одно очко. Итальянский клуб покинули и помощники Пирло — Роберто Баронио, Мауро Бертони, Никола Паварини и Рафаэле Клементе.

45-летний специалист тренировал «Сампдорию» с лета прошлого года. В минувшем сезоне команда заняла седьмое место в таблице.