«Сампдория» проиграла «Болонье» и осталась на последнем месте в серии А

В матче девятого тура чемпионата Италии «Болонья» обыграла на своем поле «Сампдорию» со счетом 2:1. Таким образом, генуэзская команда упустила возможность покинуть последнее место в серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Болонья» — «Сампдория» — 2:1 (0:0)

Голы: Паласио, 48 (1:0). Габбьядини, 64 (1:1). Бани, 78 (2:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Джемаили (Сантандер, 67), Поли (Схаутен, 72), Сориано, Паласио, Крейчи, Сансоне, Сков Ольсен (Орсолини, 55).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Мурильо, Колли, Бертолаччи (Депаоли, 46), Янкто (Капрари, 63), Лерис (Экдаль, 46), Виейра, Квальярелла, Габбьядини.

Предупреждения: Берешиньски, 72. Мурру, 77. Схаутен, 83. Колли, 87.

Судья: Довери (Италия).

27 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».