«Сампдория» претендует на Адема Лияча

Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич попал в сферу интересов «Сампдории», сообщает Sky Sport Italia.

Ранее появилась информация, что футболист мог перейти в «Спартак». Однако 29-летний хавбек отказался от переезда в Россию, так как его девушка не захотела жить в Москве. После этого футболист был отстранен от тренировок с основой.

Контракт Ляича с турецким клубом рассчитан до конца сезона. Он получает 3,2 миллиона евро в год.

Цвета «Бешикташа» он защищает с 2018 года. В минувшем сезоне, завершившемся для команды чемпионством, хавбек провел 22 матча в Суперлиге, забил два мяча и отдал три результативные передачи.