«Сампдория» претендует на Адема Лияча
Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич попал в сферу интересов «Сампдории», сообщает Sky Sport Italia.
Ранее появилась информация, что футболист мог перейти в «Спартак». Однако 29-летний хавбек отказался от переезда в Россию, так как его девушка не захотела жить в Москве. После этого футболист был отстранен от тренировок с основой.
Контракт Ляича с турецким клубом рассчитан до конца сезона. Он получает 3,2 миллиона евро в год.
Цвета «Бешикташа» он защищает с 2018 года. В минувшем сезоне, завершившемся для команды чемпионством, хавбек провел 22 матча в Суперлиге, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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