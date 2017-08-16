"Сампдория" предложила 20 миллионов евро за Вьетто

Нападающий "Атлетико" Луcиано Вьетто может перейти в "Сампдорию" за 20 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia. Ранее мадридцы отказались продавать аргентинского форварда в в команду из Генуи за 16 миллионов евро.

На 23-летнего нападающего также претендуют "Монако" и "Саутгемптон". Также сообщалось, что в услугах Вьетто заинтересован один из клубов РФПЛ, но агент игрока опроверг эти сообщения.

Нападающий выступает за "Атлетико" с 2015 года. В сезоне-2015/16 он провел в составе мадридцев 30 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. В сезоне-2016/17 он на правах аренды играл за "Севилью". В 31 встрече во всех турнирах на клубном уровне на его счету 10 голов и 5 передач.