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«Сампдория» получила право выкупить Йосиду

18:05
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Полузащитник Мая Йосида сыграл более 10 матчей за «Сампдорию», и, согласно условиям арендного соглашения с «Саутгемптоном», итальянский клуб имеет право выкупить контракт 31-летнего японца, сообщает Football Italia.

Чтобы Йосида стал полноправным игроком «Сампдории», генуэзцы должны заплатить «святым» 1,5 миллиона евро.

Клуб из Лигурии предложил защитнику двухлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро в год, что почти в три раза меньше, чем его нынешняя (2,9 миллиона).

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