«Сампдория» победила «Удинезе»
«Сампдория» в матче 37-го тура чемпионата Италии в гостях победила «Удинезе» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 88-й минуте забил 38-летний Фабио Квальярелла.
«Сампдория» занимает девятое место в таблице. Удинезе — 12-й.
Чемпионат Италии
Серия А
37-й тур
«Удинезе» — «Сампдория» — 0:1 (0:0)
Гол: Квальярелла, 88 — с пенальти.
«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Самир, 59), Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Ауэян, 89), Молина, Перейра, де Пауль, Макенго (Форестьери, 59), Уоллас, Окака Чука (Льоренте, 74).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 89), Экдаль, Лерис (Янкто, 65), Торсби, Габбьядини (Квальярелла, 74), Бальде (Верре, 75).
Предупреждения: Торсби, 52. Окака Чука, 67. Уоллас, 69. Бонифаци, 86.
Судья: Гарильо (Италия).
16 мая. Удине. Стадион «Дачия Арена».
«Беневенто» — «Кротоне» — 1:1 (1:0)
Голы: Лападула, 13 (1:0). Сими, 90 (1:1).
«Беневенто»: Монтипо, Глик, Барба, Летиция, Депаоли (Туя, 36), Хетемай, Ионицэ (Импрота, 20), Скьяттарелла, Капрари (Дабо, 46), Инсинье (Гайч, 84), Лападула.
«Кротоне»: Феста, Марроне (Педру Перейра, 46), Магальян, Джиджи, Големич, Чигарини (Петриччоне, 67), Молина, Бенали (Вулич, 67), Дзанеллато (Рохас, 62), Унас (Дрэгуш, 83), Сими.
Предупреждения: Марроне, 15. Магальян, 51. Глик, 80. Гайч, 88.
Удаление: Големич, 24.
Судья: Джакомелли (Италия).
16 мая. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».
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