«Сампдория» победила «Удинезе»

«Сампдория» в матче 37-го тура чемпионата Италии в гостях победила «Удинезе» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 88-й минуте забил 38-летний Фабио Квальярелла.

«Сампдория» занимает девятое место в таблице. Удинезе — 12-й.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

«Удинезе» — «Сампдория» — 0:1 (0:0)

Гол: Квальярелла, 88 — с пенальти.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Самир, 59), Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Ауэян, 89), Молина, Перейра, де Пауль, Макенго (Форестьери, 59), Уоллас, Окака Чука (Льоренте, 74).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 89), Экдаль, Лерис (Янкто, 65), Торсби, Габбьядини (Квальярелла, 74), Бальде (Верре, 75).

Предупреждения: Торсби, 52. Окака Чука, 67. Уоллас, 69. Бонифаци, 86.

Судья: Гарильо (Италия).

16 мая. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Беневенто» — «Кротоне» — 1:1 (1:0)

Голы: Лападула, 13 (1:0). Сими, 90 (1:1).

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Барба, Летиция, Депаоли (Туя, 36), Хетемай, Ионицэ (Импрота, 20), Скьяттарелла, Капрари (Дабо, 46), Инсинье (Гайч, 84), Лападула.

«Кротоне»: Феста, Марроне (Педру Перейра, 46), Магальян, Джиджи, Големич, Чигарини (Петриччоне, 67), Молина, Бенали (Вулич, 67), Дзанеллато (Рохас, 62), Унас (Дрэгуш, 83), Сими.

Предупреждения: Марроне, 15. Магальян, 51. Глик, 80. Гайч, 88.

Удаление: Големич, 24.

Судья: Джакомелли (Италия).

16 мая. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».