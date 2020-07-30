«Сампдория» намерена продлить контракт с Раньери
18:20
Владелец «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что намерен продлить контракт с главным тренером Клаудио Раньери.
Нынешнее соглашение 68-летнего итальянца с клубом рассчитано до лета 2021 года. Однако «Сампдория» намерена увеличить срок контракта еще на один сезон, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
Раньери возглавил клуб из Генуи в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне «Сампдория» не борется за попадание в еврокубки, но смогла избежать вылета из серии А.
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