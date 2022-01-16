«Сампдория» начала переговоры с «Миланом» по Кастильехо

«Сампдория» хочет оформить трансфер полузащитника «Милана» Саму Кастильехо. Клубы уже начали переговоры, сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт 26-летнего испанца с «россонери» действует до лета 2023 года. «Милан» готов отпустить игрока, на котором не рассчитывает тренерский штаб.

В этом сезоне Кастильехо провел 5 матчей в серии А и сделал 2 голевые передачи.