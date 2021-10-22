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«Сампдория» на своем поле обыграла «Специю»

«Сампдория» дома обыграла «Специю»
22 октября, 23:52
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«Сампдория» обыграла «Специю» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Клуб из Генуя после 9 туров серии А набрал 9 очков и расположился на 12-м месте. «Специя» располагается на 17-й позиции с 7 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Сампдория» — «Специя» — 2:1 (2:0)

Голы: Гьяси, 15 — в свои ворота (1:0). Кандрева, 36 (2:0). Верде, 90+5 (2:1).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева (Феррари, 87), Верре (Дрэгушин, 20), Аскильдсен, Капуто (Квальярелла, 86), Габбьядини (Шабо, 70).

«Специя»: Проведель, Христов, Николау, Бастони, Феррер, Коваленко, Маджоре, Гьяси (Верде, 59), Сальседо (Подгоряну, 78), Стрелец, Антист (Нзола, 59).

Предупреждения: Христов, 14. Берешиньски, 44. Колли, 45+2. Кандрева, 57.

Судья: Фаббри (Италия).

22 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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