«Сампдория» на своем поле обыграла «Специю»
«Сампдория» обыграла «Специю» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Клуб из Генуя после 9 туров серии А набрал 9 очков и расположился на 12-м месте. «Специя» располагается на 17-й позиции с 7 очками.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Сампдория» — «Специя» — 2:1 (2:0)
Голы: Гьяси, 15 — в свои ворота (1:0). Кандрева, 36 (2:0). Верде, 90+5 (2:1).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева (Феррари, 87), Верре (Дрэгушин, 20), Аскильдсен, Капуто (Квальярелла, 86), Габбьядини (Шабо, 70).
«Специя»: Проведель, Христов, Николау, Бастони, Феррер, Коваленко, Маджоре, Гьяси (Верде, 59), Сальседо (Подгоряну, 78), Стрелец, Антист (Нзола, 59).
Предупреждения: Христов, 14. Берешиньски, 44. Колли, 45+2. Кандрева, 57.
Судья: Фаббри (Италия).
22 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
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