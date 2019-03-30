"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция матча в 22.30

В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 30 марта, "Милан" на выезде сыграет с "Сампдорией". "Милан" идет четвертым в турнирной таблице, отставая от "Интера" на два очка. "Сампдория" занимает девятое место.

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Следить за матчем "Сампдория" – "Милан" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

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