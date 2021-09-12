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«Сампдория» и «Интер» сыграли вничью в чемпионате Италии

15:30
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«Сампдория» и «Интер» сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата Италии (2:2).

За «Сампдорию» забивали защитники Мая Йосида и Томмазо Ауджелло.

У «Интера» отличились защитник Федерико Димарко и нападающий Лаутаро Мартинес.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Сампдория» — «Интер» — 2:2 (1:2)

Голы: Димарко, 18 (0:1). Йосида, 33 (1:1). Мартинес, 44 (1:2). Ауджелло, 47 (2:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Адриэн Силва (Торрегросса, 88), Кандрева, Торсби, Квальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто, Дамсгор (Верре, 78).

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Димарко (Дюмфрис, 67), Шкриньяр, Брозович (Д`Амброзио, 54), Хакан Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Перишич (Видаль, 54), Мартинес (Корреа, 62).

Предупреждения: Брозович, 22. Торсби, 35. Берешиньски, 66. Колли, 82. Адриэн Силва, 88. Джеко, 89. Корреа, 90. Видаль, 90+3.

Судья: Орсато.

12 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Сампдория — Интер

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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