«Сампдория» и «Интер» сыграли вничью в чемпионате Италии
«Сампдория» и «Интер» сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата Италии (2:2).
За «Сампдорию» забивали защитники Мая Йосида и Томмазо Ауджелло.
У «Интера» отличились защитник Федерико Димарко и нападающий Лаутаро Мартинес.
Чемпионат Италии. Серия А
3-й тур
«Сампдория» — «Интер» — 2:2 (1:2)
Голы: Димарко, 18 (0:1). Йосида, 33 (1:1). Мартинес, 44 (1:2). Ауджелло, 47 (2:2).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Адриэн Силва (Торрегросса, 88), Кандрева, Торсби, Квальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто, Дамсгор (Верре, 78).
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Димарко (Дюмфрис, 67), Шкриньяр, Брозович (Д`Амброзио, 54), Хакан Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Перишич (Видаль, 54), Мартинес (Корреа, 62).
Предупреждения: Брозович, 22. Торсби, 35. Берешиньски, 66. Колли, 82. Адриэн Силва, 88. Джеко, 89. Корреа, 90. Видаль, 90+3.
Судья: Орсато.
12 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
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