«Интер» проиграл «Сампдории», «Лацио» победил «Фиорентину» благодаря голу экс-игрока «Локомотива»

«Сампдория» обыграла «Интер» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 2:1. Команда Антонио Конте упустила шанс временно возглавить турнирную таблицу и по-прежнему отстает на 1 очко от «Милана». «Красно-черные» позднее встретятся с действующим чемпионом «Ювентусом».

В другой встрече «Лацио» победил «Фиорентину» — 2:0, первый мяч провел бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Еще в одной игре «Рома» взяла верх над «Кротоне» (3:1) и сократила отставание от «Интера» до трех очков, а от «Милана» — до четырех.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

«Болонья» — «Удинезе» — 2:2 (2:1)

Голы: Томиясу, 19 (1:0). Перейра, 34 (1:1). Сванберг, 40 (2:1). Арслан, 90+2 (2:2).

«Болонья»: Да Коста, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Хики, 76), Пас, Томиясу, Сориано, Сванберг, Схаутен (Виньято, 77), Паласио (Рабби, 84), Орсолини (Поли, 76), Барроу (Калабрези, 71).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Арслан, 60), Самир (Ауэян, 77), Стрюгер Ларсен (Молина, 77), Бонифаци, Бекао, Перейра, де Пауль, Уоллас (Мандрагора, 59), Форестьери (Несторовски, 33), Лазанья.

Предупреждения: Уоллас, 20. Самир, 26. Сванберг, 35. Схаутен, 60. Лазанья, 78. Да Коста, 86.

Удаление: Сванберг, 47.

Судья: Айрольди.

6 января. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

«Кротоне» — «Рома» — 1:3 (0:3)

Голы: Майораль, 8 (0:1). Майораль, 29 (0:2). Мхитарян, 35 — с пенальти (0:3). Големич, 71 (1:3).

«Кротоне»: Кордац, Магальян, Педру Перейра (Вулич, 46), Куомо, Големич, Реца, Молина, Дзанеллато, Эдуарду Энрике (Ривьер, 58), Сими, Мессиас.

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Бруну Перес, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес (Кумбулла, 64), Мхитарян (Пеллегрини, 63), Кристанте (Верету, 80), Вильяр, Майораль (Джеко, 85), Перес.

Предупреждения: Бруну Перес, 22. Големич, 33. Магальян, 41. Роджер Ибаньес, 57. Пеллегрини, 88.

Судья: Пиччинини.

6 января. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

«Лацио» — «Фиорентина» — 2:1 (1:0)

Голы: Кайседо, 5 (1:0). Иммобиле, 75 (2:0). Влахович, 88 — с пенальти (2:1).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Худт, Луис Фелипе (Габаррон, 46), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте (Раду, 77), Лаццари (Катальди, 77), Кайседо (Акпа-Акпро, 59), Иммобиле (Муричи, 89).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути (Кальехон, 60), Мартинес Куарта (Лирола, 74), Игор, Бонавентура (Куаме, 74), Бираги, Кастровилли, Амрабат, Рибери (Эйсерик, 38), Влахович.

Предупреждения: Луис Фелипе, 43. Эскаланте, 45. Кастровилли, 82. Худт, 87.

Судья: Абиссо.

6 января. Рим. Стадион Олимпийский.