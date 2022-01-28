«Сампдория» и «Базель» претендуют на форварда киевского «Динамо» Супрягу

«Сампдория» и «Базель» интересуются нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, швейцарский клуб практически согласовал трансфер 21-летнего украинца, однако итальянская команда также вышла на футболиста и намерена победить швейцарскую сторону в борьбе за игрока. Сообщается, что судьба сделки будет решена в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Супряга принял участие в 6 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.