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Сегодня, 11:36

«Сампдория» и «Базель» претендуют на форварда киевского «Динамо» Супрягу

Иван Торопцев
Корреспондент

«Сампдория» и «Базель» интересуются нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, швейцарский клуб практически согласовал трансфер 21-летнего украинца, однако итальянская команда также вышла на футболиста и намерена победить швейцарскую сторону в борьбе за игрока. Сообщается, что судьба сделки будет решена в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Супряга принял участие в 6 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-sampdoria-ritorno-di-fiamma-per-supryaga-e-testa-a-testa-col-basilea-1638848
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 - : -
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