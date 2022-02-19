Дубль Квальяреллы принес «Сампдории» победу над «Эмполи»

«Сампдория» обыграла «Эмполи» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Дубль сделал Фабио Квальярелла. 39-летний форвард отличился на 14-й и 29-й минутах.

«Сампдория» набрала 26 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» 31 очко и 11-е место.

В следующем туре «Сампдория» на выезде сыграет с «Аталантой», а «Эмполи» примет «Ювентус».