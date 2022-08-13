«Аталанта» на выезде обыграла «Сампдорию»

«Аталанта» обыграла на выезде «Сампдорию» в матче 1-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Первый гол в игре забил 31-летний защитник гостей Рафаэл Толой на 26-й минуте встречи. На 90-й минуте окончательный счет в матче установил нападающий «Аталанты» Адемола Лукман.

В следующем туре клуб из Бергамо примет на своем поле «Милан». Игра состоится 21 августа и начнется в 21.45 по московскому времени. «Сампдория» проведет домашний матч с «Ювентусом» на следующий день.