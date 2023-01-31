«Сампдория» арендовала защитника «Вероны», которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»

«Сампдория» арендовала до конца сезона с обязательством выкупа защитника «Вероны» Корая Гюнтера, сообщает сайт итальянской команды.

В текущем сезоне 28-летний Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее агент защитника Эрсин Акан заявил «СЭ», что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив».

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.