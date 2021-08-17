Голы Квальяреллы и Габбьядини помогли «Сампдории» обыграть «Алессандрию» в чемпионате Италии
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В матче 1/32 финала Кубка Италии «Сампдория» выиграла у «Алессандрии» (3:2).
В составе победителей отличились Фабио Квальярелла, Маноло Габбьядини и Мортен Торсби. В 1/16 финала генуэзский клуб сыграет с «Торино».
Кубок Италии
1/32 финала
«Сампдория» — «Алессандрия» — 3:2 (1:2)
Голы: Чиарелло, 8 (0:1). Квальярелла, 28 (1:1). Корацца, 45 — с пенальти (1:2). Габбьядини, 47 (2:2). Торсби, 52 (3:2).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурильо (Депаоли, 84), Шабо, Ауджелло, Кандрева, Экдаль (Аскильдсен, 63), Янкто (Дамсгор, 53), Торсби, Квальярелла (Торрегросса, 63), Габбьядини (Капрари, 84).
Судья: Коломбо.
16 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
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