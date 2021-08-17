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Голы Квальяреллы и Габбьядини помогли «Сампдории» обыграть «Алессандрию» в чемпионате Италии

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В матче 1/32 финала Кубка Италии «Сампдория» выиграла у «Алессандрии» (3:2).

В составе победителей отличились Фабио Квальярелла, Маноло Габбьядини и Мортен Торсби. В 1/16 финала генуэзский клуб сыграет с «Торино».

Кубок Италии

1/32 финала

«Сампдория» — «Алессандрия» — 3:2 (1:2)

Голы: Чиарелло, 8 (0:1). Квальярелла, 28 (1:1). Корацца, 45 — с пенальти (1:2). Габбьядини, 47 (2:2). Торсби, 52 (3:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурильо (Депаоли, 84), Шабо, Ауджелло, Кандрева, Экдаль (Аскильдсен, 63), Янкто (Дамсгор, 53), Торсби, Квальярелла (Торрегросса, 63), Габбьядини (Капрари, 84).

Судья: Коломбо.

16 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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