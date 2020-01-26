Самир Ханданович: «Судья не виноват в том, что «Интер» потерял очки»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович не считает, что судья виноват в ничьей его команды с «Кальяри» (1:1) в матче чемпионата Италии. В конце игры за споры с судьей был удален Лаутаро Мартинес, а после финального свистка тренерский штаб «Интера» атаковал арбитра.

— Когда мы не побеждаем, всегда возникает раздражение, потому что хочется выиграть, а шансы свои мы не использовали, — цитирует Sky Italia Хандановича. — Конечно, мы потеряли очки не из-за судьи. Мы жаловались, потому что он не видел фолов на наших форвардах, но замечал их с другой стороны. Мы не обвиняем судью в ничьей. Нам нужно научиться убедительнее доводить игры до финала. И тогда не придется о таком говорить. Команде определенно чего-то не хватает. Мы пропускаем голы во втором тайме. Но дело не только в защите. Нам не хватает концентрации. Мы не доводим начатое до конца. Некоторых ошибок можно было избежать. Но мы хотя бы создаем моменты. Хуже, когда и этого нет.