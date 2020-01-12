Самир Ханданович: «Что происходит в раздевалке, остается в раздевалке»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович после ничейного результата в матче 20-го тура серии А с «Аталантой» (1:1) рассказал о настроении игроков. Миланцы возглавляют турнирную таблицу.

— Что происходит в раздевалке, остается в раздевалке, — приводит слова словенца Football Italia. — Мы знали, что будет сложный матч против «Аталанты», так как они уже много лет играют с одним и тем же тренером, имеют в составе сильных игроков и зарекомендовали себя как в Италии, так и в Европе.

Думаю, что наш первый тайм был очень хорош, в то время как «Аталанта» прижала нас после перерыва. Поэтому считаю ничью справедливым результатом. Все, на чем мы должны сосредоточиться, — это улучшение своей игры. Потому что сегодняшний матч доказывает, что у нас есть много вещей, которые нужно улучшить.