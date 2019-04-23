Сами Хедира: "Не стоит воспринимать как должное восьмое подряд чемпионство "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что люди не должны воспринимать как должное восьмое подряд чемпионство "бьянконери". Он также добавил, что туринцы постараются выиграть Лигу чемпионов в будущем.

- Восьмое подряд чемпионство - это что-то особенное, - приводит слова Хедиры Football Italia. - Не стоит воспринимать его как должное. Это большой успех.

Лига чемпионов - одна из целей "Ювентуса". Но в этом турнире непросто победить - еще семь или восемь команд также мечтают об этом. Поэтому мы должны принять наш вылет, хотя это и больно. Мы постараемся выиграть этот турнир в будущем.

В текущем сезоне Хедира провел 17 матчей за "Ювентус", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. "Бьянконери" досрочно стали чемпионами Италии после победы над "Фиорентиной" (2:1) в игре 33-го тура.

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