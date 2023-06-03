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Салуквадзе: «У Хвичи не только талант, но и работоспособность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный чемпион России Лаша Салуквадзе прокомментировал признание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком чемпионата Италии.

«Мы ждали этого, он играл очень хорошо. У него был великолепный первый сезон, и его команда стала чемпионом. Мы вместе играли в «Динамо», он только начал играть в основном составе. Сразу было видно, что он талантливый футболист. Потом был «Локомотив» с Семиным. У него большой талант, который быстро раскрылся, потому что после России он стал выступать в Италии, а это непросто.

Такие примеры очень важны для молодежи. У Хвичи не только талант, но и работоспособность. Он очень любит работать, много работал дополнительно. Если ты не работаешь, одного таланта не хватит. В Грузии очень много талантливых ребят, но не хватает профессионализма. Для нас это очень важно, многие молодые ребята смотрят на его пример – и хотят стать футболистами. Мы надеемся, что будет еще много таких же талантливых ребят, как Хвича», – цитирует Metaratings.ru Салуквадзе.

 
Хвича Кварацхелия. Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в серии А
Источник: https://metaratings.ru/news/salukvadze-mnogie-molodye-rebyata-v-gruzii-smotryat-na-primer-kvarackhelii-i-khotyat-stat-futbolistami-255873/
Лаша Салуквадзе
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 - : -
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 - : -
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 - : -
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 - : -
4.06 22:00
Милан – Верона
 - : -
4.06 22:00
Рома – Специя
 - : -
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 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 25
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 23 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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