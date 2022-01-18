«Салернитане» засчитали поражение в матче с «Удинезе», с команды сняли одно очко

«Салернитане» засчитали поражение со счетом 0:3 в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Удинезе», сообщает официальный сайт серии А. Команда не прибыла на эту игру из-за случаев заражения коронавирусом. Переносить матч лига отказалась. Также с клуба сняли одно очко.

При этом «Салернитана» не отправилась на матч по решению органа здравоохранения региона, соблюдая его предписания. Однако, по регламенту серии А, при наличии 13 здоровых игроков, один из которых вратарь, «Салернитана» обязана была выйти на поле.

У клуба есть право подать апелляцию на это решение. «Салернитана» теперь имеет десять очков и занимает последнее, 20-е место. У «Удинезе» 23 очка и 14-я позиция.