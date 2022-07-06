«Салернитана» объявила о переходе полузащитника Эдерсона в «Аталанту»

«Салернитана» на официальном сайте объявила, что достигла договоренности о переходе полузащитника Эдерсона в «Аталанту».

Ранее появлялась информация, что бергамаски готовы заплатить за 22-летнего бразильца 15 миллионов евро. Футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Аталантой» до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 Эдерсон забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Салернитану».