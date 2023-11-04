«Наполи» обыграл «Салернитану» в серии А

«Наполи» в гостях одержал победу над «Салернитаной» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:0.

Победу команде Руди Гарсии принесли голы Джакомо Распадори (13-я минута) и Элифа Эльмаса (82-я).

Неаполитанцы с 21 очком поднялись на четвертое место в серии А. «Салернитана» (4 очка) продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Италии.