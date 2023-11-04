«Наполи» обыграл «Салернитану» в серии А
«Наполи» в гостях одержал победу над «Салернитаной» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:0.
Победу команде Руди Гарсии принесли голы Джакомо Распадори (13-я минута) и Элифа Эльмаса (82-я).
Неаполитанцы с 21 очком поднялись на четвертое место в серии А. «Салернитана» (4 очка) продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Италии.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|10
|8
|1
|1
|25-5
|25
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|10
|7
|1
|2
|18-11
|22
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|18-8
|19
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Фиорентина
|10
|5
|2
|3
|18-14
|17
|
8
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
9
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
10
|Монца
|10
|3
|4
|3
|9-9
|13
|
11
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Удинезе
|10
|0
|7
|3
|6-14
|7
|
18
|Эмполи
|10
|2
|1
|7
|3-19
|7
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|11
|0
|4
|7
|6-22
|4
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38 тур
|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|- : -
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|- : -
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|- : -
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|- : -
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|- : -
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|7
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|8
|1
|1
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