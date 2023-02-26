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Сегодня, 19:00

«Салернитана» обыграла «Монцу» и прервала серию из трех поражений подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Салернитана» — «Монца» — 3:0.
Фото Global Look Press

«Салернитана» обыграла «Монцу» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голами в игре отметились Лассана Кулибали, Григорис Кастанос и Антонио Кандрева. Защитник «Монцы» Джулио Донати на 87-й минуте получил вторую желтую карточку за игру рукой и оставил команду в меньшинстве.

«Салернитана» прервала серию из трех поражений подряд и занимает 16-е место в серии А (24 очка). «Монца» находится на 11-й строчке (29).

Италия. Серия А. 24-й тур
26 февр, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
3:0
Монца

Футбол
ФК Монца
ФК Салернитана
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
8
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
13
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
14
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
15
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 0 : 2
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 0 : 1
26.02 14:30
Болонья – Интер
 1 : 0
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 3 : 0
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
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