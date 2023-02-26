«Салернитана» обыграла «Монцу» и прервала серию из трех поражений подряд

«Салернитана» обыграла «Монцу» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голами в игре отметились Лассана Кулибали, Григорис Кастанос и Антонио Кандрева. Защитник «Монцы» Джулио Донати на 87-й минуте получил вторую желтую карточку за игру рукой и оставил команду в меньшинстве.

«Салернитана» прервала серию из трех поражений подряд и занимает 16-е место в серии А (24 очка). «Монца» находится на 11-й строчке (29).