«Салернитана» обыграла «Монцу» и прервала серию из трех поражений подряд
«Салернитана» обыграла «Монцу» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 3:0.
Голами в игре отметились Лассана Кулибали, Григорис Кастанос и Антонио Кандрева. Защитник «Монцы» Джулио Донати на 87-й минуте получил вторую желтую карточку за игру рукой и оставил команду в меньшинстве.
«Салернитана» прервала серию из трех поражений подряд и занимает 16-е место в серии А (24 очка). «Монца» находится на 11-й строчке (29).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|
2
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
8
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
12
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
13
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
14
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
15
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|3 : 0
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
Новости