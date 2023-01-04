«Милан» обыграл «Салернитану» благодаря голам Леау и Тонали

«Милан» на выезде обыграл «Салернитану» в матче 16-го тура серии А — 2:1.

В составе «россонери» забивали Рафаэл Леау и Сандро Тонали. У хозяев Федерико Бонаццоли.

Команда Стефано Пиоли набрала 36 очков и идет на втором месте. «Салернитана» с 17 очками опустилась на 13-ю строчку.

В другом матче «Сампдория» на выезде обыграла «Сассуоло» — 2:1. У гостей забивали Маноло Габбиадини и Томмазо Оджелло. У хозяев с пенальти отличился Доменико Берарди.

«Сампдория» с 9 очками занимает 18-е место, «Сассуоло» с 16 очками — на 15-й строчке.