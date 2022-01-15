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Сегодня, 21:53

Дубль Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Салернитану»

Евгений Петров
Корреспондент

«Лацио» победил «Салернитану» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Мануэль Лаццари.

«Лацио» набрал 35 очков и занимает шестое место. У «Салернитаны» 11 очков и последняя, 20-я позиция.

Италия. Серия А. 22-й тур
15 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:3
Лацио
Голы
Иммобиле, 7 (0:1), Иммобиле, 10 (0:2), Лаццари, 66 (0:3)
Салернитана
Белец Весели Раньери (Перроне, 76 ) Делли Карри Моток Шиавоне Ди Таккио Оби (Руджери, 66 ) Кешрида Бонаццоли Гондо (Вергани, 82 )
Лацио
Стракоша Луис Фелипе (Вавро, 83) Габаррон Хюсай Луис Альберто Дзакканьи (Ромеро, 83) Милинкович-Савич Катальди (Лукас, 59) Марушич (Лаццари, 59) Педро (Фелипе Андерсон, 40) Иммобиле
Предупреждения
Шиавоне 41, Раньери 63  -  Катальди 28, Лаццари 67, Луис Фелипе 69
Судьи
Абиссо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Чиро Иммобиле
ФК Лацио
ФК Салернитана
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
7
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 - : -
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 - : -
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 - : -
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 - : -
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 - : -
17.01 20:30
Милан – Специя
 - : -
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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