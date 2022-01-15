Дубль Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Салернитану»

«Лацио» победил «Салернитану» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Мануэль Лаццари.

«Лацио» набрал 35 очков и занимает шестое место. У «Салернитаны» 11 очков и последняя, 20-я позиция.