Дубль Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Салернитану»
«Лацио» на выезде победил «Салернитану» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Второй гол он забил с пенальти.
На 89-й минуте игрок «Салернитаны» Дилан Бронн получил красную карточку. Затем полузащитник «Лацио» Луис Альберто не реализовал 11-метровый удар. Он пробил в левый угол ворот, но голкипер Луиджи Сепе отбил мяч.
«Лацио» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. У «Салернитаны» 21 очко и 16-я строчка.
В другом матче «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Эмполи» — 1:1.
«Фиорентина» занимает 14-е место в серии А (25 очков), «Эмполи» — 12-й (28).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
4
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
5
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
6
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
7
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
8
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
9
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
10
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
11
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|
12
|Эмполи
|23
|6
|10
|7
|22-29
|28
|
13
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|1 : 2
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|0 : 1
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|3 : 1
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 2
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 2
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|21
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0