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Сегодня, 19:02

Дубль Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Салернитану»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Салернитана» — «Лацио» — 0:2.
Фото Global Look Press

«Лацио» на выезде победил «Салернитану» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Второй гол он забил с пенальти.

На 89-й минуте игрок «Салернитаны» Дилан Бронн получил красную карточку. Затем полузащитник «Лацио» Луис Альберто не реализовал 11-метровый удар. Он пробил в левый угол ворот, но голкипер Луиджи Сепе отбил мяч.

«Лацио» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. У «Салернитаны» 21 очко и 16-я строчка.

Италия. Серия А. 23-й тур
19 февр, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:2
Лацио

В другом матче «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Эмполи» — 1:1.

«Фиорентина» занимает 14-е место в серии А (25 очков), «Эмполи» — 12-й (28).

Италия. Серия А. 23-й тур
19 февр, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Эмполи

Источник: Таблица серии А
Чиро Иммобиле
ФК Лацио
ФК Салернитана
ФК Фиорентина
ФК Эмполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
4
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
5
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
6
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
7
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
8
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
9
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
10
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
11
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 1 : 1
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 0 : 2
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

 18
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Лаутаро Мартинес

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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Эмполи

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