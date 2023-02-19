Дубль Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Салернитану»

«Лацио» на выезде победил «Салернитану» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Второй гол он забил с пенальти.

На 89-й минуте игрок «Салернитаны» Дилан Бронн получил красную карточку. Затем полузащитник «Лацио» Луис Альберто не реализовал 11-метровый удар. Он пробил в левый угол ворот, но голкипер Луиджи Сепе отбил мяч.

«Лацио» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. У «Салернитаны» 21 очко и 16-я строчка.

В другом матче «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Эмполи» — 1:1.

«Фиорентина» занимает 14-е место в серии А (25 очков), «Эмполи» — 12-й (28).