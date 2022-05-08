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«Салернитана» сыграла вничью с «Кальяри» и оторвалась от зоны вылета на 1 очко

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«Салернитана» дома сыграла вничью с «Кальяри» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев в середине второго тайма ударом с пенальти отличился Симоне Верди.

Гости сравняли счет на 90+9-й минуте матча голом Джорджио Альтаре.

На 69-й минуте полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери получил прямую красную карточку, не выходя на поле. Спустя четыре минуты удаление, находясь на скамейке запасных, заработал вратарь гостей Борис Радунович.

В турнирной таблице серии А «Кальяри» поднялся на 18-е место с 29 очками.

«Салернитана», имея 30 очов, оторвалась от зоны вылета на один пункт за два тура до окончания чемпионата. Клуб идет на серии из шести матчей без поражений (4 победы и 2 ничьих).

Италия. Серия А. 36-й тур
08 мая, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:1
Кальяри
Голы
Верди, 68 (1:0), Альтаре, 90+9 (1:1)
Салернитана
Сепе Руджери (Зортеа, 80) Фасио Дьембер Маццокки Эдерсон Бохинен (Кастанос, 60) Радованович Кулибали Верди (Перотти, 84) Джурич (Бонаццоли, 81)
Кальяри
Краньо Белланова Альтаре Ликояннис Чеппителли (Базелли, 79) Ловато Рог (Марин, 59) Дейола (Перейро, 71) Грасси Жоау Педру Паволетти (Бальде, 71)
Предупреждения
Бохинен 54’, Зортеа 84’, Радованович 87’, Перотти 90+6’, Дьембер 90+7’  -  Паволетти 62’, Краньо 67’
Судьи
Белло (Италия)

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2
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
7
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
8
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
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17
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18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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