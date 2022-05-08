«Салернитана» сыграла вничью с «Кальяри» и оторвалась от зоны вылета на 1 очко

«Салернитана» дома сыграла вничью с «Кальяри» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев в середине второго тайма ударом с пенальти отличился Симоне Верди.

Гости сравняли счет на 90+9-й минуте матча голом Джорджио Альтаре.

На 69-й минуте полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери получил прямую красную карточку, не выходя на поле. Спустя четыре минуты удаление, находясь на скамейке запасных, заработал вратарь гостей Борис Радунович.

В турнирной таблице серии А «Кальяри» поднялся на 18-е место с 29 очками.

«Салернитана», имея 30 очов, оторвалась от зоны вылета на один пункт за два тура до окончания чемпионата. Клуб идет на серии из шести матчей без поражений (4 победы и 2 ничьих).