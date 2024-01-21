«Дженоа» нанес «Салернитане» четвертое поражение подряд

«Дженоа» в гостях обыграл «Салернитану» в матче 21-го тура серии А — 2:1.

Победу генуэзцам принесли голы Матео Ретеги (13-я минута) и Альберта Гудмундсона (пен.58-я).

За хозяев на 2-й минуте отличился Агустин Мартеджани.

«Салернитана» потерпела четвертое поражение подряд во всех турнирах. С 12 очками команда замыкает таблицу серии А. «Дженоа» (25 очков) поднялся на 11-е место.