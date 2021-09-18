«Салернитана» — «Аталанта»: Иличич заменил Миранчука после первого тайма
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменен после первого тайма матч четвертого тура чемпионата Италии против «Салернитаны».
Вместо россиянина со старта второй половины будет играть Йосип Иличич. Также у «Салернитаны» был заменен Франк Рибери. Вместо него будет играть Джоэл Оби.
После первого тайма счет равный — 0:0.
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