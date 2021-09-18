«Аталанта» победила «Салернитану», Миранчук отыграл первый тайм
«Аталанта» обыграла «Салернитану» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Италии.
Единственный мяч на 75-й минуте забил Дуван Сапата. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. После перерыва его заменил Йосип Иличич.
«Аталанта» набрала семь очков и занимает седьмое место. У «Салернитаны» ноль очков и последнее, 20-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Салернитана» — «Аталанта» — 0:1 (0:0)
Гол: Сапата, 75.
«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер, Гальоло (Богдан, 68), Раньери (Ярошиньски, 61), Л.Кулибали, Мам.Кулибали, Кешрида, Рибери (Оби, 46), Джурич (Сими, 74), Гондо (Бонаццоли, 61).
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Толой, Гозенс (Пеццелла, 90+1), Мехле, Мерих Демирал (Джимсити, 46), Миранчук (Копмайнерс, 46), Малиновский (Дзаппакоста, 58), Пашалич (Иличич, 46), Фройлер, Сапата.
Предупреждения: Мехле, 16. Толой, 38. Мерих Демирал, 45. Джурич, 45. Малиновский, 56. Раньери, 60. Оби, 73. Ярошиньски, 86.
Судья: Валери.
18 сентября. Салерно. Стадион «Ареки».
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