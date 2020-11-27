Салемакерс может сыграть с «Фиорентиной». Игрок восстановился после травмы лодыжки
Форвард «Милана» Алексис Салемакерс восстановился после травмы лодыжки, сообщает Milan News.
Сообщается, что 21-летний бельгиец вернулся к тренировкам команды и может сыграть с «Фиорентиной». Матч 9-го тура серии А пройдет 29 ноября.
В текущем сезоне Салемакерс провел 12 матчей за «Милан», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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