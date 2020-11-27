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Салемакерс может сыграть с «Фиорентиной». Игрок восстановился после травмы лодыжки

22:17
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Форвард «Милана» Алексис Салемакерс восстановился после травмы лодыжки, сообщает Milan News.

Сообщается, что 21-летний бельгиец вернулся к тренировкам команды и может сыграть с «Фиорентиной». Матч 9-го тура серии А пройдет 29 ноября.

В текущем сезоне Салемакерс провел 12 матчей за «Милан», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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