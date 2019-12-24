Сакки считает, что «Интер» будет трудным соперником для «Ювентуса» до конца чемпионата

Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением о борьбе за чемпионство в серии А. Возглавляет турнирную таблицу «Интер», «Ювентус» — второй, «Лацио» — третий.

— «Ювентусу», доминировавшему в течение восьми лет, теперь придется иметь дело не только с сюрпризом в лице «Лацио», но и с «Интером» Антонио Конте, — приводит слова Сакки Football Italia. — «Интер будет трудным соперником до самого конца. Их командный дух и мотивация очень высоки, возможности их тренера не подлежат сомнению.

Эта гонка будет более неопределенной и сбалансированной, не как предыдущих сезонах. Я надеюсь, что будет интересно, а в конце концов команда, которая этого заслуживает больше всего, выйдет победителем.