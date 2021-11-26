Сабатини станет новым спортивным директором «Дженоа»
Вальтер Сабатини станет следующим спортивным директором «Дженоа», сообщает инсайдер Николо Скира. Официально о его назначении будет объявлено в ближайшее время.
Сабатини подпишет контракт на 18 месяцев.
Для Сабатини, у которого есть опыт управления, в том числе, «Интером», «Римом» и «Лацио», это будет возвращение в «Дженоа», где он работал с июля 2018 года по весну 2019 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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