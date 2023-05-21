С «Ювентуса» завтра могут снять 12 очков
«Ювентус» может потерять 12 очков в турнирной таблице чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, наказание может быть вынесено завтра, 22 мая.
Сообщается, что расследование, связанное с финансовыми нарушениями клуба, длится более 400 дней. Прокуратура может потребовать наказание в размере от 9 до 12 очков. На клуб также может быть наложен штраф.
Решение о санкциях будет принято на завтрашнем судебном заседании.
«Ювентус» располагается на второй строчке турнирной таблицы серии А, набрав 69 очков в 35 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|
2
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|
3
|Интер
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|
4
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|
5
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
6
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|
7
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|
8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
10
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|
11
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|
12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|
13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|
14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|
15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|
16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|
17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|21:45
|
Сассуоло – Монца
|1 : 2
|20.05
|16:00
|
Кремонезе – Болонья
|1 : 5
|20.05
|19:00
|
Аталанта – Верона
|3 : 1
|20.05
|21:45
|
Милан – Сампдория
|5 : 1
|21.05
|13:30
|
Лечче – Специя
|- : -
|21.05
|16:00
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|21.05
|19:00
|
Наполи – Интер
|- : -
|21.05
|21:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|22.05
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|22.05
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|21
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6
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