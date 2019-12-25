Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«С Рождеством, черным и белым». Яркое поздравление от «Ювентуса»

12:45
Теги:

«Ювентус» в своем официальном Twitter опубликовал рождественский видеоролик.

— Каким бы ни был ваш образ жизни: С Рождеством, черным и белым! — подписал клуб видеоролик.

В последнем в этому году матче «Ювентус» проиграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии со счетом 1:3. После 17 туров туринский клуб лидирует в чемпионатае Италии, набрав 42 очка.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир