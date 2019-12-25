«С Рождеством, черным и белым». Яркое поздравление от «Ювентуса»
12:45
«Ювентус» в своем официальном Twitter опубликовал рождественский видеоролик.
— Каким бы ни был ваш образ жизни: С Рождеством, черным и белым! — подписал клуб видеоролик.
В последнем в этому году матче «Ювентус» проиграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии со счетом 1:3. После 17 туров туринский клуб лидирует в чемпионатае Италии, набрав 42 очка.
Qualsiasi sia il vostro modo di viverlo: BUON NATALE, BIANCONERI! ???#CHRISTMASHUP #ForzaJuvehttps://t.co/Yriw8CSvtW— JuventusFC (@juventusfc) December 25, 2019
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