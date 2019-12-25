«С Рождеством, черным и белым». Яркое поздравление от «Ювентуса»

«Ювентус» в своем официальном Twitter опубликовал рождественский видеоролик.

— Каким бы ни был ваш образ жизни: С Рождеством, черным и белым! — подписал клуб видеоролик.

В последнем в этому году матче «Ювентус» проиграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии со счетом 1:3. После 17 туров туринский клуб лидирует в чемпионатае Италии, набрав 42 очка.