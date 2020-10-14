С «Наполи» сняли одно очко за нарушение протокола по коронавирусу. Неаполитанцы не смогли сыграть с «Ювентусом»
18:44
Руководство серии А приняло решение присудить «Наполи» поражение из-за отказа сыграть матч 3-го тура против «Ювентуса».
Неаполитанцам присудили поражение 0:3, а также сняли одно очко, поскольку клуб не следовал протоколу COVID-19.
Ранее «Наполи» не смог явиться на матч в Турине из-за запрета на выезд от местных органов здравоохранения.
В протоколе серии А, согласованном всеми клубами и УЕФА, отмечается, что до тех пор, пока в команде есть 13 игроков, включая хотя бы одного вратаря, игра должна пройти. Ожидается, что «Наполи» подаст апелляцию.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное