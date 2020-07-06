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«С Морриконе уходит часть мирового кино». Президент «Наполи» скорбит о смерти композитора

6 июля 2020, 11:57
Эннио Морриконе. Фото La Reppublica
Эннио Морриконе. Фото La Reppublica

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил соболезнования в связи со смертью Эннио Морриконе. Легендарный композитор скончался в Риме в возрасте 91 года.

«Часть мирового кино уходит вместе с Эннио Морриконе. Свидетельство того, как итальянцы могут быть главными героями где угодно. Музыка — универсальная связь, объединяющая всех любовью.

Его скромность в сочетании с никогда не выпячиваемым величием позволяли ему поддерживать и маленькие, и большие фильмы, вкладывать в них душу, делавшую их незабываемыми и совершенными.

Соболезнования его жене Марии и его сыну Андреа, у которого есть все качества музыканта, чтобы продолжить работу отца. Соболезнования и другим его детям Джованни, Марко и Алессандре".

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