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С футболистов «Ювентуса» снят карантин

19:11
Тренировка «Ювентуса». Фото Twitter
Тренировка «Ювентуса». Фото Twitter
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«Ювентус» объявил о выходе из карантина, в котором находился 61 член клуба, информирует сайт туринцев.

Находясь на карантине, игроки «Ювентуса» не прекращали тренировочный и соревновательный процесс, но были изолированы от контактов с третьими лицами.

Туринцы объявили об уходе на самоизоляцию 14 октября после того, как был выявлен коронавирус у американского защитника Уэстона Маккенни. За сутки до этого стало известно, что положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Португалии сдал нападающий Криштиану Роналду.

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