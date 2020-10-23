С футболистов «Ювентуса» снят карантин
«Ювентус» объявил о выходе из карантина, в котором находился 61 член клуба, информирует сайт туринцев.
Находясь на карантине, игроки «Ювентуса» не прекращали тренировочный и соревновательный процесс, но были изолированы от контактов с третьими лицами.
Туринцы объявили об уходе на самоизоляцию 14 октября после того, как был выявлен коронавирус у американского защитника Уэстона Маккенни. За сутки до этого стало известно, что положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Португалии сдал нападающий Криштиану Роналду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.