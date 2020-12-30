Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Ювентус», сообщает Todofichajes.

По информации источника, итальянский клуб находится на стадии продвинутых переговоров по аренде 27-летнего немца. Сообщается, что в сделку будет включена опция выкупа футболиста.

В сезоне-2020/21 Рюдигер провел 6 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.