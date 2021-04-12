Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновкий стал первым футболистом с 2013 года, кому удалось сделать две передачи в двух матчах серии А подряд, сообщает OptaPaolo. Хавбек сделал два ассиста в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:2).

В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году. Отметим, что среди иностранных игроков Серии А такой результат был показан в 2007 году Луишом Фигу.

В матче 29-го тура против «Удинезе» (3:2) Малиновский также сделал 2 результативные передачи.