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Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в серии А

08:20
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновкий стал первым футболистом с 2013 года, кому удалось сделать две передачи в двух матчах серии А подряд, сообщает OptaPaolo. Хавбек сделал два ассиста в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:2).

В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году. Отметим, что среди иностранных игроков Серии А такой результат был показан в 2007 году Луишом Фигу.

В матче 29-го тура против «Удинезе» (3:2) Малиновский также сделал 2 результативные передачи.

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