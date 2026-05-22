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Киву признан лучшим тренером сезона в Серии А

Алина Савинова

Румын Кристиану Киву, возглавляющий «Интер», признан лучшим тренером сезона-2025/26 в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба турнира.

45-летнему специалисту вручат награду перед началом матча заключительного тура Серии А «Болонья» — «Интер», который пройдет в субботу, 23 мая.

Киву работал в системе «Интера» с 2018 по 2024 год. В феврале 2025-го он возглавил «Парму», которая под его руководством избежала вылета в Серию B. Летом 2025-го румын был назначен главным тренером «Интера» и выиграл вместе с командой чемпионат и Кубок Италии.

В качестве футболиста Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год и стал в его составе трехкратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Кристиан Киву
Серия А
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Мартинес стал лучшим нападающим сезона в чемпионате Италии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 1 1 0 0 4-0 3
2
 Интер 1 1 0 0 4-1 3
3
 Лечче 1 1 0 0 2-0 3
4
 Наполи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Аталанта 1 1 0 0 2-1 3
6
 Милан 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кальяри 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ювентус 1 1 0 0 1-0 3
9
 Лацио 1 1 0 0 1-0 3
10
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
11
 Комо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Сассуоло 1 0 0 1 1-2 0
13
 Торино 1 0 0 1 1-2 0
14
 Фрозиноне 1 0 0 1 0-1 0
15
 Болонья 1 0 0 1 0-1 0
16
 Парма 1 0 0 1 0-1 0
17
 Венеция 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 0-2 0
19
 Монца 1 0 0 1 1-4 0
20
 Фиорентина 1 0 0 1 0-4 0
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38 тур
28.08 21:45 Милан – Венеция - : -
29.08 19:30 Фиорентина – Фрозиноне - : -
29.08 19:30 Монца – Удинезе - : -
29.08 19:30 Сассуоло – Торино - : -
29.08 21:45 Ювентус – Парма - : -
30.08 19:30 Наполи – Комо - : -
30.08 21:45 Кальяри – Интер - : -
30.08 21:45 Лацио – Дженоа - : -
31.08 19:30 Лечче – Рома - : -
31.08 21:45 Аталанта – Болонья - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 3
Че Адамс
Че Адамс

Торино

 1
Янн Биссек
Янн Биссек

Интер

 1
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Мишель Ндари Адопо
Мишель Ндари Адопо

Кальяри

 1
И К Ж
Джеймс Абанква
Джеймс Абанква

Удинезе

 1 0 1
Данилу Вейга
Данилу Вейга

Лечче

 1 0 1
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 1 0 1
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