Киву признан лучшим тренером сезона в Серии А

Румын Кристиану Киву, возглавляющий «Интер», признан лучшим тренером сезона-2025/26 в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба турнира.

45-летнему специалисту вручат награду перед началом матча заключительного тура Серии А «Болонья» — «Интер», который пройдет в субботу, 23 мая.

Киву работал в системе «Интера» с 2018 по 2024 год. В феврале 2025-го он возглавил «Парму», которая под его руководством избежала вылета в Серию B. Летом 2025-го румын был назначен главным тренером «Интера» и выиграл вместе с командой чемпионат и Кубок Италии.

В качестве футболиста Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год и стал в его составе трехкратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max