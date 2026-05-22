Киву признан лучшим тренером сезона в Серии А
Румын Кристиану Киву, возглавляющий «Интер», признан лучшим тренером сезона-2025/26 в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба турнира.
45-летнему специалисту вручат награду перед началом матча заключительного тура Серии А «Болонья» — «Интер», который пройдет в субботу, 23 мая.
Киву работал в системе «Интера» с 2018 по 2024 год. В феврале 2025-го он возглавил «Парму», которая под его руководством избежала вылета в Серию B. Летом 2025-го румын был назначен главным тренером «Интера» и выиграл вместе с командой чемпионат и Кубок Италии.
В качестве футболиста Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год и стал в его составе трехкратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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|И
|В
|Н
|П
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1
|Рома
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|4-0
|3
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2
|Интер
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
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3
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Милан
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Торино
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Фиорентина
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|28.08
|21:45
|Милан – Венеция
|- : -
|29.08
|19:30
|Фиорентина – Фрозиноне
|- : -
|29.08
|19:30
|Монца – Удинезе
|- : -
|29.08
|19:30
|Сассуоло – Торино
|- : -
|29.08
|21:45
|Ювентус – Парма
|- : -
|30.08
|19:30
|Наполи – Комо
|- : -
|30.08
|21:45
|Кальяри – Интер
|- : -
|30.08
|21:45
|Лацио – Дженоа
|- : -
|31.08
|19:30
|Лечче – Рома
|- : -
|31.08
|21:45
|Аталанта – Болонья
|- : -
|Г
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Дониэлл Мален
Рома
|3
|
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Че Адамс
Торино
|1
|
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Янн Биссек
Интер
|1
|П
|
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Пауло Дибала
Рома
|3
|
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Анди Диуф
Интер
|2
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Мишель Ндари Адопо
Кальяри
|1
|И
|К
|Ж
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Джеймс Абанква
Удинезе
|1
|0
|1
|
|
Данилу Вейга
Лечче
|1
|0
|1
|
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Киалонда Гаспар
Лечче
|1
|0
|1